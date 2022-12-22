Представители Гуманитарной инициативы «Аврора» и лидеры мирового гуманитарного сообщества выступили с заявлением по поводу сложившейся в Нагорном Карабахе (Арцахе) ситуации, которая грозит перерасти в полномасштабный региональный гуманитарный кризис.

Члены гуманитарной инициативы «Аврора» и лидеры мирового гуманитарного сообщества выступили с заявлением в связи со сложившейся ситуацией в Арцахе, которая грозит перерасти в масштабный гуманитарный кризис в регионе.Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью фонда IDeA.

Всемирно известные правозащитники и борцы за мир крайне обеспокоены равнодушием международного сообщества и призывают к немедленным действиям:

«12 декабря 2022 года азербайджанские силы перекрыли Лачинский коридор, единственную горную дорогу, связывающую Армению и анклав Арцах (Нагорный Карабах). Коридор использовался для доставки в регион жизненно важных грузов, включая продовольствие и медикаменты, и блокада создает все условия для гуманитарной катастрофы.

13 декабря, осмелев от равнодушия мирового сообщества, Азербайджан перекрыл и подачу газа, подвергнув местное население непосредственной опасности умереть от холода.

События, разворачивающиеся сейчас в Арцахе, напоминают нам о трагедии Сребреницы в 1995 году. Тогда пострадали тысячи людей, поскольку отсутствие своевременной реакции на подобные провокации и бездействие международных миротворцев привело к массовой гибели мирных жителей в ходе бойни, позднее названной «геноцидом в Сребренице». Это не должно произойти в Арцахе, особенно когда есть возможность предотвратить катастрофу.

Поведение азербайджанских сил выдает их намерение провести этническую чистку, попытку геноцида на европейском континенте, и к этому следует относиться именно так, без всякого снисхождения. Отсутствие оперативной и единодушной реакции со стороны международного сообщества лишь убедит азербайджанское правительство в том, что оно может продолжать действовать абсолютно безнаказанно, не неся никакой ответственности за свои поступки.

Истории известны примеры того, к чему может привести столь опасная разнузданность, и некоторые из этих болезненных событий все еще свежи в нашей памяти, – как, например, трагическая судьба этнической группы тутси во время геноцида 1994 года в Руанде.

Необходимо немедленно организовать международный гуманитарный воздушный мост в Арцах, чтобы доставить продукты питания и другие предметы первой необходимости местному населению и эвакуировать в безопасное место тех, чья жизнь находится под угрозой. Среди последних – несколько пациентов Республиканского медицинского центра Степанакерта в тяжелом состоянии, нуждающихся в срочной медицинской помощи, которая не может быть оказана надлежащим образом из-за блокады.

Незаконная блокада Арцаха должна быть прорвана всеми возможными средствами. Связь Арцаха с Арменией и остальным миром должна быть восстановлена. Армяне жили на этих землях тысячи лет и не должны подвергаться этнической чистке.

Пока дорога остается заблокированной, гуманитарный воздушный мост позволит помочь местному населению продержаться и выжить. В Степанакерте уже есть действующий аэропорт, который может быть использован для этих целей. Это не потребует никаких дополнительных усилий со стороны международного сообщества, кроме тех, что необходимы для поддержания воздушного сообщения и обеспечения его безопасности.

Опять же, подобные проекты были успешно реализованы и ранее. В 1948 году в разделенном и контролируемом союзными и советскими войсками Берлине разразился кризис, когда Сталин попытался изолировать город и лишить его пищи, воды и электричества. Единственным оставшимся связующим звеном стали тогда воздушные коридоры, используемые американскими войсками для переброски грузов в отрезанные сектора.

Помощь народу Арцаха и организация воздушного моста полностью соответствуют правовой доктрине «ответственности по защите» (R2P), согласно которой международное сообщество обязано вмешаться и предпринять соответствующие коллективные действия, если население отдельного государства сталкивается с угрозой геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности. Это глобальное политическое и правовое обязательство было разработано специально для предотвращения и деэскалации подобных ситуаций и должно быть применено в данном случае.

Мы проводим параллели между Берлинским кризисом 1948 года и сегодняшними обстоятельствами, поскольку после Второй мировой войны политические лидеры стали часто произносить фразу «Никогда больше». Несмотря на то, что эти достойные слова делают честь тем, кто их повторяет, они так и останутся просто словами, если не будут подкреплены какими-то конкретными действиями. Арцах – шанс для всего мира предотвратить современный геноцид. Если человечество не справится с этой задачей, последствия будут невообразимо чудовищными.

События декабря 2022 года в Арцахе с потрясающей ясностью выявили реальные намерения правительства Алиева в отношении проживающих в Арцахе армян. Потерпев неудачу при попытке силой изгнать их со родной земли – или, по его собственным словам, «выгнать жителей Арцаха как собак», – президент Алиев теперь более чем готов подвергнуть их мучительной пытке медленной смерти от холода и голода. Этого нельзя допустить, как нельзя доверить ему законные права на управление ими, поскольку он продемонстрировал вопиющее отсутствие интереса к благосостоянию этих людей.

Преступления Гитлера, а также несколько более поздних примеров должны были научить нас тому, что умиротворение диктаторов не работает. Они понимают только язык ответственности. Чем быстрее произойдет вмешательство, тем меньше сил потребуется, чтобы сорвать их планы и вернуть человечество на путь истинный. Уговаривать диктатора или терпеливо ждать, пока он передумает, бесполезно. Это лишь поощряет его и продлевает страдания тех, кого он преследует. Президент Алиев должен быть остановлен, и ответственность за то, чтобы это произошло, лежит на всем мире, который должен действовать срочно, без всякого промедления».

Обращение подписали:

Фартун Адан

Лауреат премии «Аврора» – 2020, исполнительный директор Центра мира и прав человека «Эльман»

Джамиля Афгани

Лауреат премии «Аврора» – 2022, председатель афганского отделения Международной женской лиги за мир и свободу (WILPF)

Нубар Афеян

Соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», основатель и генеральный директор компании Flagship Pioneering, соучредитель и председатель совета директоров компании Moderna

Маргерит Баранкитс

Лауреат премии «Аврора» – 2016, основатель международной организации «Дом Шалом»

Лейма Гбови

Член Отборочной комиссии премии «Аврора», основатель и президент Африканского фонда мира им. Гбови в Африке, лауреат Нобелевской премии мира 2011 г.

Лорд Ара Дарзи

Председатель Отборочной комиссии премии «Аврора», содиректор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона

Мирза Диннайи

Лауреат премии «Аврора» – 2019, соучредитель организации «Воздушный мост в Ирак» (Air Bridge Iraq)

Том Катена

Председатель глобального движения «Аврора», лауреат премии «Аврора» – 2017, главный врач больницы Mother of Mercy (Судан)

Бернар Кушнер

Член Отборочной комиссии премии «Аврора», соучредитель «Врачей без границ», бывший министр иностранных дел и бывший министр здравоохранения Франции

Джульен Лусенге

Лауреат премии «Аврора» – 2021, соучредитель Фонда конголезских женщин

Деле Олоджеде

Член Отборочной комиссии премии «Аврора», писатель, редактор и издатель, лауреат Пулитцеровской премии

Пол Полман

Член Отборочной комиссии премии «Аврора», бизнес-лидер, активист в области борьбы с изменением климата и неравенством, бывший генеральный директор Unilever

Мэри Робинсон

Член Отборочной комиссии премии «Аврора», бывший президент Ирландии

Эрнесто Седильо

Член Отборочной комиссии премии «Аврора», директор Центра изучения глобализации Йельского университета, бывший президент Мексики

Ширин Эбади

Член Отборочной комиссии премии «Аврора», основатель Центра правозащитников, лауреат Нобелевской премии мира 2003 г.

Ильвад Эльман

Лауреат премии «Аврора» – 2020, руководитель программ Центра мира и прав человека «Эльман»

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О Гуманитарной инициативе «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора» – это организация, которая ставит перед собой цель найти решения мировых гуманитарных проблем на местах, уделяя особое внимание помощи самым обездоленным. Истоки ее миссии кроются в армянской истории, так как инициатива была создана от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям и стремится преобразовать этот опыт в глобальное движение.

Деятельность «Авроры» основана на универсальной концепции благодарности в действии. Согласно ей, многие люди по всему миру, получившие помощь в тяжелые времена, могут выразить благодарность своим спасителям, оказав похожую поддержку кому-то еще. По мере того как все больше соратников «Авроры» будут присоединяться к этому глобальному движению, оно будет шириться и расти, вовлекая все больше спасителей и, что особенно важно, увеличивая число спасенных.

Инициатива ищет решения острых гуманитарных проблем и дает шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в этом больше всех. «Аврора» верна своему принципу – «Мы верим, что даже в самые темные времена наше светлое будущее зависит от тех, кто неустанно стремится оказать другим помощь и подарить им надежду на лучшее» – и потому рада каждому, кто разделяет эту философию.