В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как азербайджанцы, блокирующие Лачинский коридор, не дают пройти по коридору колонне российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорном Карабахе.

Прокомментировал видео и правозащитник Республики Арцах Гегам Степанян, отметив, что это видео еще раз опровергает лживый тезис Азербайджана о том, что они не закрывали Лачинский коридор.

«Российский миротворец обращается к азербайджанским «экологам» с просьбой открыть дорогу колонне российских миротворческих сил. Однако, получив отказ, он приказывает водителям грузовиков развернуться и уехать. Это еще одно доказательство лживости азербайджанского нарратива», — написал Степанян, сообщает Арменпресс.

The Russian peacekeeper approaches the so-called #Azerbaijan’i “environmentalists” asking to open the road in Lachin corridor for the Russian peacekeepers’ convoy to pass.

Being rejected he orders the tracks to turn around and go.

Another proof of 🇦🇿 fake narrative. pic.twitter.com/OvOV9BwDcl