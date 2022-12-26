В 2023 году мероприятия, организованные при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, будут посвящены памяти великого композитора Арама Хачатряна, основанию армянского кино, армянской анимации и другим юбилеям.

Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» заявил заместитель министра ОНКС Ара Хзмалян.Он признал, что после пандемии международное сотрудничество медленно восстанавливается и расширяется масштаб.

«Мы участвовали в Венецианской биеннале в 2022 году. Ряд творческих коллективов Армении, среди которых хоры Национального центра камерной музыки, оркестр, ездили с гастролями в разные страны мира, даже занимали призовые места и получили золотую медаль. За рубежом также выступали Национальный филармонический оркестр Армении и Государственный симфонический оркестр Армении.

Наши отношения с Грузией были поставлены совсем на другой уровень. Недавно Тбилисский государственный камерный оркестр «Грузинская симфониетта» и хор «Ховер» дали совместный концерт в Ереване, а затем такой же концерт дали в Тбилиси. Мы обсуждаем с грузинской стороной, как было бы хорошо, если бы «Грузинская симфониетта» и «Ховер» вместе гастролировали по миру.

Этот принцип сотрудничества должен стать ключевым», — подчеркнул Хзмалян.По его словам, 2023 год также будет насыщен различными событиями. в планах организовать мероприятие, посвященное юбилею Нерсеса Шнорали в ЮНЕСКО, отметить юбилей Арама Хачатряна, организовав гастрольные визиты.«Одним из важнейших событий является 100-летие армянского кино. По случаю этого юбилея акцент будет сделан на международное сотрудничество и международные контакты.

Мы планируем провести фестиваль, посвященный Саят-Нове, на территории монастырского комплекса Ахпат. У нас есть предварительная договоренность с грузинскими партнерами. Будут также участники с грузинской стороны. Вместе с Грузией и Францией мы подали заявки в ЮНЕСКО на празднование 100-летия Шарля Азнавура и Сергея Параджанова в 2024 году.

В 2023 году исполняется 85 лет со дня рождения известного художника Артавазда Пелешяна, 85 лет со дня основания армянской анимации. Эти важные события также будут в центре нашего внимания», — подчеркнул замминистра.В рамках межгосударственных соглашений в 2023 году в разных странах пройдут дни армянской культуры. Министерство будет сообщать подробности о каждом мероприятии в течение года.Анжела Амбарцумян