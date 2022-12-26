Губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян с рабочей поездкой посетил поселки Сотк и Кут общины Варденис, где 13-14 сентября 2022 года ознакомился с работами по восстановлению квартир и зданий, подвергшихся бомбардировке во время агрессии, предпринятой Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», во время визита Карена Саркисяна сопровождали глава общины Варденис Агарон Хачатрян, глава поселка Сотк Севак Хачатрян, глава поселка Кут Григорий Авагян.

Губернатор лично посетил отреставрированные или находящиеся в стадии ремонта квартиры, пообщался с жильцами и строителями, представителем фонда «Ташир», на месте наблюдал за процессом реставрации квартир, зданий и сооружений, обсудил возникающие проблемы.

Губернатор проинформировал руководителей и жителей Сотка и Кута о том, что правительство Армении уже выделило еще 20 млн драмов на восстановительные работы в общине Варденис Гегаркуникской области.

«Мы благодарны всем тем структурам, которые всячески поддерживали нас, давали надежду и поддержку, а также выделяли достаточные средства на восстановление наших разрушенных квартир. И мы чувствуем себя взволнованными, счастливыми от того, что вернулись в свои дома и заняты повседневными делами и заботами. Наши квартиры стали новее и лучше, мы прочно стоим на своей земле и не собираемся искать себе жилье в другом месте», — говорят жители села Сотк Грета Мелкумян и Мариета Атаян.

В завершение визита Карен Саркисян рассказала о своих впечатлениях от наблюдения и о том, что делать дальше.

«По состоянию на 23 декабря в 55 квартирах полностью завершены реставрационные работы, в 63 — продолжаются. Это было сделано за счет 50 миллионов драмов, выделенных Правительством Республики Армения за последние три месяца.

Масштабные работы по реконструкции также были проведены на средства, предоставленные фондом «Ташир». Можно сказать, что за неделю до начала года процесс реставрации квартир уже завершен примерно на 90 процентов. Выделенные правительством 50 млн драмов полностью реализованы, а вновь выделенные 20 млн драмов будут израсходованы в ближайшие недели. Отреставрированы или капитально отремонтированы крыши, стены, балконы, полы квартир, установлены новые двери и окна.

Солнечные водонагреватели были выделены Международным комитетом Красного Креста 35 семьям. На средства программы ПРООН «Устойчивые сообщества» установлены новые окна и дверь в административном здании и медпункте Кута, также пострадавших от обстрелов. Нам удалось наладить такие контрольно-организационные механизмы, что выделяемые государственные средства расходуются исключительно адресно, эффективно и целеустремленно. В принципе, я доволен проделанной работой, текущим ходом работы.

Очень отрадно, что около 90 процентов жителей вернулись в свои дома и начали нормальную жизнь. Мы сделаем все возможное, чтобы остальные семьи вернулись в свои дома. Полностью разрушенные обстрелом 4 квартиры, не подлежащие восстановлению, будут построены с нуля», — сказал губернатор Карен Саркисян.

Хосров Хлгатян