На заседании оперативного штаба, проведенном под руководством государственного министра Республики Арцах, начальника Оперативного штаба Рубена Варданяна, были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения в условиях продолжающейся блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате государственного министра Республики Арцах.

Госминистр Рубен Варданян отметил, что дорога остается закрытой, и проблемы уже начали возникать и в экономической сфере. Ряд предприятий вынужден прекратить свою деятельность, что вызывает дополнительную напряженность как в финансовом, так и в социально-экономическом плане. Госминистр поручил проанализировать ситуацию и представить предложения по возможному смягчению ее последствий.

Доложено о текущей ситуации на рынках продуктов питания, медикаментов, бензина и дизельного топлива, представлены проблемы. Обсуждены вопросы, связанные с обеспечением населения предметами первой необходимости в различных сценариях, а также возможности реализации соответствующих регламентов.

Также была представлена ​​ситуация в сферах энергоснабжения, водоснабжения и инфраструктуры. Для обеспечения бесперебойной работы этих систем важно продолжать поддерживать экономичный режим.