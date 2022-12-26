В рамках неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге состоятся двусторонние встречи.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, коснувшись вопроса о том, планируют ли лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев трехстороннюю встречу или нет.

«Нет, трехсторонней встречи не будет, но обязательно будут двусторонние контакты в рамках этой неформальной встречи», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин не планирует встреч с лидерами Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмоном и Садиром Жапаровым.

Помимо исполнения роли посредника между Ереваном и Баку, Москва неоднократно выступала посредником между Бишкеком и Душанбе.

Премьер-министр Никол Пашинян 26-27 декабря отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Премьер-министр примет участие в неформальном саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге.