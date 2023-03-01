Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 28 февраля.

Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные накануне законопроекты.

После Парламент продолжит рассмотрение других вопросов повестки дня, в том числе проекта ратификации Соглашения «О сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации в области информационной безопасности», внесения дополнений в Закон Республики Армения «О предупреждении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении в семье согласия» и другие законодательные инициативы. В 16:30 в Национальном собрании состоится сессия вопросов и ответов с членами правительства.