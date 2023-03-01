Армянские гимнасты традиционно впечатляюще вступили в новый сезон. Посланцы нашей страны завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на этапе Кубка мира по отдельным упражнениям в немецком Котбусе. Впереди второй турнир той же серии, который пройдет в столице Катара.

На турнир в Германии армянские гимнасты отправились после насыщенного двухнедельного сбора в Тбилиси, итогами которого главный тренер мужской национальной сборной Армении Акоп Серобян был вполне доволен. Однако, в предстартовой беседе с нашим корреспондентом он довольно осторожно высказался о шансах своих подопечных. «Не хотелось бы заранее говорить об ожиданиях.

Скажу лишь, что в Котбусе будут выступать почти все сильнейшие гимнасты мира. Мои ребята — в числе фаворитов. Они находятся в хорошей форме. Ожидается упорная и бескомпромиссная борьба, исход которой определится на помосте», — заявил наставник перед стартом.

С первого дня соревнований стало ясно, что осторожность главного тренера была вполне обоснованной. В квалификации результаты лидеров были настолько плотными, что было понятно — в финале определяющим будет даже самый незначительный промах.

Вновь во всем блеске предстал большой мастер опорных прыжков — бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпион и обладатель Кубка мира, победитель Европейских игр, чемпион и призер европейских первенств Артур Давтян.

По итогам двух прыжков он, набрав 14,949 баллов, с первого места прошел в финал. При этом 30-летний столичный гимнаст значительно превзошел ближайших преследователей из Филиппин и Германии.

Если успех Давтяна не стал сюрпризом, то удачное выступление молодого Гагика Хачикяна стало приятным откровением. Он с третьим результатом (15,000 баллов) квалифицировался в финал упражнения на коне.

В финальную восьмерку упражнения на кольцах вышли серебряный призер молодежного чемпионата Европы Артур Аветисян (14,533) и обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европейских игр и континентального первенства Ваагн Давтян (14,500), занявшие в квалификации соответственно 5-е и 6-е места.

Из пятерых отечественных гимнастов за чертой финалистов оказался только двукратный чемпион Европы, неоднократный призер континентальных первенств, бронзовый призер чемпионата мира в упражнении на коне Арутюн Мердинян.

На отборочном этапе 38-летний гимнаст, допустив маленькую ошибку, получил за выступление 14,566 баллов и занял 9-е место. Мердинян стал первым запасным среди потенциальных участников финала, однако этим все и ограничилось.

Финалы сложились для армянских гимнастов неоднозначно. Артур Давтян, набрав 15,133 балла, уверенно завоевал золотую медаль. Для сравнения отметим, что финишировавшие за ним гимнасты из Ирана и Гонконга записали в свой актив соответственно 14,983 и 14,733 баллов.

На одну ступеньку поднялся и стал серебряным призером Гагик Хачикян, который, впрочем, в финале набрал поменьше баллов — 14,833. А ведь при повторении результата квалификации он тоже поднялся бы на высшую ступеньку пьедестала, поскольку результат победившего в упражнении на коне Абдуллы Азимова из Узбекистана составил 14,866 баллов.

Это на 0,133 балла ниже квалификационного результата Хачикяна. А Артур Аветисян и Ваагн Давтян, хотя и повторили свои предыдущие результаты — 14,533 и 14,500 баллов — но поднялись в турнирной таблице. Аветисян в итоге стал бронзовым призером, а Давтян занял 4-е место.

По завершении соревнований Акоп Серобян признался корреспонденту «РА», что результаты превзошли его ожидания. «Ребята прекрасно проявили себя — я очень доволен ими.

Они выступили даже лучше, чем я ожидал. Турнир в Котбусе собрал сопоставимый с чемпионатом мира сильнейший состав участников. В борьбе с ведущими гимнастами планеты наши спортсмены завоевали три медали — по одной каждого достоинства. Это отличный показатель»,- заявил Акоп Серобян.

Вместе с тем, главный тренер сборной указал на некоторые недостатки, имевшие место в выступлении наших гимнастов в финале. «Артур Давтян великолепно выполнил свои прыжки.

Однако, если впоследствии он сможет безукоризненно выполнять оба прыжка и не сделает лишний шажок в конце упражнения — будет просто отлично. Впрочем, здесь он выступил получше, чем на прошлогоднем чемпионате мира. Артур постепенно совершенствует свои прыжки и это обнадеживает еще больше.

Безусловно, чрезвычайно обрадовали молодые Гагик Хачикян и Артур Аветисян. Особенно рад за Хачикяна, который больше года никак не справлялся с психологической проблемой. Будучи на крупных турнирах в надлежащей форме, он постоянно останавливался в шаге от призового места. У парня хронически что-то не получалось.

Сейчас лед, кажется, тронулся. На этот раз мы несколько разгрузили его упражнение, чтобы парень чувствовал себя более уверенно и не был скованным. В целом Гагик способен выполнять более сложные упражнения. Думаю, немного нужно усложнить также упражнение Артура Аветисяна. То есть, работы непочатый край.

В любом случае чрезвычайно отрадно и важно, что молодые спортсмены начинают громко заявлять о себе на международной арене. Я также доволен заслуженными ветеранами нашей сборной Ваагном Давтяном и Арутюном Мердиняном, которые проявили себя с лучшей стороны, выступили в меру возможностей, но в условиях сильной конкуренции остались без медалей.

В конце упражнения Ваагн немного ослабил ногу и сделал лишний шаг. Силы участников были настолько равными, что подобные незначительные ошибки стоили многим наград»,- заявил Акоп Серобян.

Сборная Армении уже находится в Дохе, готовясь к старту во втором этапе Кубка мира. Здесь им придется еще сложнее, так как к гимнастам, участвовавшим в турнире в Котбусе, присоединятся представили Китая.

Конкуренция станет еще более высокой. А ведь приехавшие из Германии спортсмены должны успеть восстановить силы. Словом, ожидается более интересное соревнование.

1 5 - + 1. 2. 3. 4. 5.

Кстати, из Катара большинство участников отправятся на третий этап Кубка мира в Баку, а армянская дружина вернется домой, чтобы продолжить подготовку к чемпионату Европы, намеченному на 11-16 апреля в Турции.