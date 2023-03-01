28 февраля в Риме прошли политические консультации между Министерствами ИД Армении и Италии. С армянской стороны консультации провел заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, с итальянской стороны — заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириэли.

«Арменпресс» сообщили об этом в МИД Армении.

В ходе консультаций стороны высоко оценили политический диалог между двумя странами и обсудили широкий круг вопросов двусторонней армяно-итальянской повестки. Касаясь перспектив экономического сотрудничества, стороны выразили готовность предпринять шаги в направлении расширения экономических связей. Также обсуждалось сотрудничество в культурной, образовательной и научной сферах.

Стороны коснулись и ряда международных и региональных вопросов, в том числе расширенного партнерства Армения-ЕС, обсудили возможности взаимосодействия в рамках международных организаций, подчеркнули важность проведения периодических политических консультаций.

Заместитель министра Паруйр Ованнисян представил сложную ситуацию с безопасностью в регионе, а также приверженность и усилия Армении по установлению мира. Замминистра отметил тяжелые гуманитарные последствия продолжающейся блокады Лачинского коридора и подчеркнул необходимость выполнения соответствующего решения Международного суда.

В рамках визита в Рим Паруйр Ованнисян также встретился с вице-президентом Сената Италии Джаном Марко Чентинайо и председателем комитета по внешним отношениям Палаты депутатов Джулио Тремонти.