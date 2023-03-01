Представленное соглашение должно способствовать сотрудничеству между Арменией и Россией в сфере информационной безопасности.

Как передает «Арменпресс»,проект ратификации Соглашения «О сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Российской Федерации в области информационной безопасности» в Национальном собрании представил первый заместитель министра высокотехнологичной промышленности РА Геворг Манташян.

Целью соглашения является содействие сотрудничеству между органами Республики Армения и Российской Федерации в области информационной безопасности.

«При реализации соглашения планируется способствовать расширению сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией в сфере информационной безопасности, включая обмен информацией об угрозах и их совместном противодействии, согласование и реализацию мер доверия в целях информационной безопасности, а также обмен информацией в законодательном поле», — сказал Манташян.

Соглашение определяет направления сотрудничества в области информационной безопасности между правомочными органами Республики Армения и Российской Федерации.

В частности, сотрудничество намечено по следующим основным направлениям: координация мер противодействия угрозам в сфере информационной безопасности, обмен информацией в сфере обеспечения правопорядка в целях выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с использованием информационных и коммуникационных технологий в террористических и иных преступных целях, обмен информацией о законодательстве двух государств по вопросам обеспечения информационной безопасности и др.

Соглашение между Советами безопасности было подписано 19 апреля 2022 года.