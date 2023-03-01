Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян приняла группу экспертов во главе с заведующим отделом политики и систем непрерывного образования ЮНЕСКО Бореном Шакруном.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение министерства миссия направлена ​​в Армению для оценки потребностей в сфере образования.

На встрече также присутствовали заместители министра ОНКС Артур Мартиросян и Араксия Сваджян.

Приветствуя представителей ЮНЕСКО, Жанна Андреасян в первую очередь обратила их внимание на сложившийся в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис, коснувшись, в частности, нарушения права на образование и других основных прав около 30 000 детей. Министр сообщила, что в декабре 2022 года по данному вопросу соответствующее письмо также было направлено руководителям ЮНЕСКО, Детского фонда ООН и Всемирной продовольственной программы.

«В результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора и гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе, нарушен ряд основных прав около 120 000 жителей. 30 000 из них дети, поэтому я хочу обратиться к нарушению их права на образование. Из-за невозможности снабжения продовольствием, периодических перебоев с газо- и электроснабжением со стороны Азербайджана нарушается право детей на образование в детских садах, школах и других образовательных учреждениях. Такая неприемлемая ситуация продолжается уже достаточно давно», — сказала Жанна Андреасян и выразила надежду, что целенаправленные действия международных структур, в том числе и ЮНЕСКО, будут способствовать урегулированию проблемы.

Министр высоко оценила содействие ЮНЕСКО в процессе разработки Государственного плана развития образования РА до 2030 года и отметила, что они рассчитывают на поддержку партнеров по развитию при реализации предусмотренного планом мероприятий.

«Для нас в качестве целей определены модернизация и усиление как содержания, так и профессионального потенциала, развитие инклюзивной, безопасной среды в соответствии с рынком труда и современными профессиональными требованиями и обеспечение доступа для всех групп населения. Особое внимание мы уделяем процессам сотрудничества с частным сектором, производственному обучению, институциональной и программной аккредитации, инфраструктуре и материально-техническому обеспечению», — представила Жанна Андреасян.

Борен Шакрун поблагодарил за прием и высоко оценил проект реформ, разработанный правительством РА в контексте трансформации образования. Глава экспертной группы подтвердил готовность ЮНЕСКО поддерживать реализацию реформ, осуществляемых в Армении в рамках Стратегии технического и профессионального образования и обучения (EFTP).

«Армения является для нас важным партнером. Мы уже ознакомились с Государственной программой развития образования РА до 2030 года, в которой определены довольно амбициозные программы и цели. Мы ценим ваши усилия в процессе разработки и реализации этого стратегического документа. Это показывает вашу готовность изменить образование. Вчера мы встретились и с другими коллегами по развитию. Отмечается общее положительное отношение к реализации идей, заложенных в государственной программе развития образования и плане мероприятий. Мы готовы оказать поддержку в реализации системных реформ и обсудить конкретные программы сотрудничества».

Стороны также обсудили важность развития профессионального образования и обучения в Армении, деятельность колледжей и школ, развитие человеческого капитала и повышение квалификации, а также перспективы сотрудничества. Жанна Андреасян сообщила представителям ЮНЕСКО, что в ближайшее время на утверждение правительства РА будет представлен законопроект «О профессиональном образовании и обучении», в котором предлагается институционализировать используемую до сих пор модель обучения на рабочем месте, с пилотными программами. По словам министра образования и культуры, политика сферы образования создала инструментарий новых форматов сотрудничества с частным сектором, в результате чего рассматривается возможность изменения модели управления колледжами и школами.

На встрече стороны обсудили и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес. Достигнута договоренность о принятии практических шагов по обсуждаемым вопросам.