Армения в переговорах по мирному договору имеет свои принципиальные позиции, будь то в рамках этих переговоров или вне их, это требование Армении о выводе войск Азербайджана с оккупированных территорий Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, касаясь вопроса переговоров, заявил председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Саркис Ханданян.

«Армения имеет свои принципиальные позиции. И эти принципиальные позиции касаются защиты суверенитета и независимости Армении, в том числе и в контексте невмешательства во внутренние дела Армении какой бы то ни было стороны», — заявил Ханданян.

По каким именно пунктам Армения и Азербайджан до сих пор не могут согласовать свои позиции, депутат не сообщил, отметив, что об этом должны говорить переговорщики.

«Тем не менее, Армения привержена продолжению переговоров. И мы надеемся, что это время скоро наступит, и у нас будет возможность подписать с Азербайджаном мирное соглашение», — сказал он.

Касаясь вопроса, есть ли предварительное условие для того, чтобы азербайджанцы покинули суверенную территорию Армении, Ханданян ответил: «Это предварительное условие, будь то в рамках этих переговоров или вне их, касается требования Армении о выводе войск Азербайджана с оккупированных территорий Армении».