1 марта в 14:52 по местному времени (10:52 по Гринвичу) сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МВД РА было зарегистрировано землетрясение в Грузии, в 21 км на северо-запад от города Дманиси, с географическими координатами 41,38⁰ северной широты, 43,96⁰ восточной долготы, с глубиной очага 10 км, магнитудой 4,0.

Как сообщили «Арменпресс» в спасательной службе МВД РА, сила подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов.

Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях магнитудой 3-4 балла и в городе Ноемберян Тавушской области магнитудой 2-3 балла.