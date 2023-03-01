Вице-премьер-министр Армении Тигран Хачатрян принял посла США в Армении Кристин Куинн.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата вице-премьера, Тигран Хачатрян, поздравил чрезвычайного и полномочного посла и выразил уверенность, что в течение ее миссии армяно-американские отношения продолжат развиваться и расширяться.

Вице-премьер представил послу экономические показатели прошлого года и отметил, что США занимают ключевое место не только в политической, но и в экономической жизни Армении. Тигран Хачатрян подчеркнул важность дальнейшего развития армяно-американской взаимной инвестиционной среды и поощрения торгово-экономического сотрудничества.

Посол Куинн передала вице-премьеру готовность США всегда поддерживать экономическую и политическую повестку Армении.

Среди прочих вопросов, представляющих взаимный интерес, стороны обсудили и ситуацию в Армении и в Нагорном Карабахе, сложившуюся в результате азербайджанской агрессии, выразив обеспокоенность по поводу гуманитарного кризиса в Арцахе.