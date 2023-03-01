1 марта под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось заседание правительства.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента Арцаха, Араик Арутюнян представил участникам заседания новоназначенного государственного министра Республики Арцах Гургена Нерсисяна.

Президент Арутюнян отметил, что государственный министр будет иметь широкий круг полномочий, под его руководством будут действовать все министерства, кроме Министерств иностранных дел, обороны и внутренних дел. Он будет иметь возможности проводить кадровую политику в сферах его координации. Председательство в Попечительском совете Арцахского инвестиционного фонда содействия селу и сельскому хозяйству также перейдет к Гургену Нерсисяну.

Касаясь ситуации, создавшейся в результате блокады, глава государства отметил, что, несмотря на то, что в течение последних 80 дней народ Арцаха испытывает тяжелые психологические потрясения, он проявляет большую волю и решимость неустанно преодолевать их.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря, на оказываемые на нас давления, мы останемся верны идеям арцахского движения и ни шагу не отступим назад с пути независимости. Хочу со всей ответственностью заявить, что любой интеграционный процесс с Азербайджаном исключен. Однако это не означает, что мы будем избегать контактов для решения проблем инфраструктурного и гуманитарного характера. А для переговоров по урегулированию конфликта, как я указал в своем послании от 23 февраля, необходимо обеспечить определенные условия и международный формат», — сказал президент.

Араик Арутюнян отметил, что правительство и впредь будет использовать все меры для облегчения социально-экономического бремени и совместного преодоления существующих вызовов.

В связи с этим президент поручил новому госминистру разработать и представить в ближайшие дни пакет новых социальных программ, направленных на существенное облегчение коммунальных платежей, других текущих расходов, а также налоговой и кредитной нагрузки. При этом глава страны поручил последовательно и оперативно прилагать усилия для повышения уровня самодостаточности экономики, уделяя приоритетное внимание производству продуктов питания.