Ответственным по связям с представителями Республики Арцах назначен депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рамин Мамедов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает report.az

1 марта представитель Азербайджана встретился с официальным представителем Республики Арцах.

По словам пресс-секретаря президента Арцаха Лусине Аванесян, 1 марта при посредничестве и участии дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил состоялась очередная встреча официальных представителей Республики Арцах и Азербайджанской Республики.

«Были обсуждены гуманитарные и инфраструктурные вопросы, в частности, касающиеся восстановления беспрепятственного проезда автотранспорта по Лачинскому коридору, восстановления линии электропередач, питающей Арцах из Армении, бесперебойной подачи природного газа, а также эксплуатации Кашенского рудника. Других вопросов в повестке не было. Надеемся, что результаты не заставят себя долго ждать», — сказала пресс-секретарь президента Арцаха.