Армения передала азербайджанской стороне проект регламента работы комиссий по делимитации и ожидает ответа как на него, так и на предложения по мирному договору.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наш вариант мирного договора передан. Но у нас до сих пор нет ответа как такового. Когда мы получаем подобный документ, требуется некоторое время для формирования ответа. И предполагается, что через какое-то время будет какая-то реакция», — сказал премьер-министр.

Пашинян напомнил, что за этот период состоялось три раунда работы над мирным соглашением. То есть азербайджанская сторона дала, Армения ответила, и так 3 раза.

«Вне зависимости от очных встреч ведутся работы над документом. И эта работа не всегда требует личной встречи. Недавно, например, мы направили азербайджанской стороне проект регламента работы комиссий по делимитации границы. И мы также ждем ответа на него», — сказал премьер-министр.

И сделанные ранее армянской стороной предложения по открытию коммуникаций и безопасности границ остаются в силе.

В прошлом году решением премьер-министра Республики Армения была создана комиссия по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Сопредседатель комиссии — вице-премьер Мгер Григорян.

По итогам трехсторонней встречи в Сочи в 2021 году достигнута договоренность о создании двусторонней комиссии с консультативным участием Российской Федерации.