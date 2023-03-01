Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с комментарием относительно встречи представителей Арцаха и Азербайджана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии говорится:

“1 марта при посредничестве командующего Миротворческим контингентом Российской Федерации в Арцахе состоялась очередная встреча представителей Республики Арцах и Азербайджанской Республики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы гуманитарного характера в контексте необходимости незамедлительного разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Подобного рода встречи между представителями Арцаха и Азербайджана на разных уровнях при посредничестве Российского миротворческого контингента проводились неоднократно с целью обсуждения технических, гуманитарных и инфраструктурных вопросов.

Вопросы, касающиеся политического статуса Республики Арцах, участниками встречи не обсуждались. Комментарии азербайджанской стороны по итогам встречи не соответствуют действительности. Республика Арцах остается приверженной выбору её народа, ставшего на путь самоопределения и независимости, закрепленный на референдуме в 1991 году.

Подобного рода обсуждения с целью решения безотлагательных вопросов, в частности, разблокирования Арцаха, не могут заменить собой полноценные мирные переговоры, необходимые для достижения всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Исходим из необходимости восстановления международного посреднического формата в качестве важной гарантии необратимости мирного процесса. Вновь подчеркиваем неизменность позиции Республики Арцах о том, что итоги незаконного применения силы или угрозы силой со стороны Азербайджана не могут служить отправной точкой на пути к миру, стабильности и безопасности”.