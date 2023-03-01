Военнослужащие подразделения специального назначения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отразили нападение условного противника в рамках комплексной тренировки по противодействию терроризму.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО МО РФ, по замыслу тренировки диверсионно-разведывательная группа условного противника предприняла попытку нападения на контрольно-пропускной пункт соединения. Военнослужащие ЮВО обезвредили силы «противника» с применением штатного вооружения, при помощи специальной техники и оборудования выполнили поиск взрывчатых веществ.

Военнослужащие выполнили нормативы по спецподготовке, отработали приемы рукопашного боя, вождение автомобильной техники, действия при применении «противником» отравляющих веществ.

Для создания боевой обстановки применялись средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.