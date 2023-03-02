Командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с азербайджанской и армянской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге СТЕПАНАКЕРТ – ГОРИС.

Проведено патрулирование по четырем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах и Лачинском коридоре.

Обеспечено сопровождение автомобильной колонны российского миротворческого контингента с гуманитарным грузом по маршруту ГОРИС – СТЕПАНАКЕРТ.

Проведена гуманитарная акция по выдаче продуктовых наборов многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и участникам Великой Отечественной войны в Мардакертском районе.

Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается разминирование объектов и местности. В течение суток очищено 0,4 га территории.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2513,2 га территории, 689,5 км дорог, 1940 зданий, обнаружено и обезврежено 26779 взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, — говорится в сообщении.