Азербайджан 28 февраля и 1 марта открыл огонь в направлении граждан, выполнявших сельскохозяйственные работы в Мартунинском районе Республики Арцах.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала полиция МВД Арцаха.

«28 февраля, около 16:55, 53-летний А.Аванесян из села Муришен Мартунинского района осуществлял сельскохозяйственные работы на тракторе марки «John Deere» на участке под названием «Асфальтен так» административной территории села Бердашен. По трактору были произведены выстрелы с боевых позиций противника из оружия разного калибра, в результате чего сельскохозяйственные работы были остановлены.

Азербайджан нарушил режим прекращения огня и сегодня.

1 марта, в районе 14:00 часов, 59-летний С. Варданян из общины Бердашен, выполнял сельскохозяйственные работы на своем тракторе марки «Беларусь» в местности под названием «Давала». По трактору был открыт огонь с соседних азербайджанских военных позиций, в результате чего сельскохозяйственные работы были остановлены.

В полиции подготовлены материалы и переданы российскому миротворческому контингенту», — говорится в сообщении.