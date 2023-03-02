Министр обороны Армении Сурен Папикян 2 марта посетил юго-восточную приграничную зону республики, осмотрел боевые позиции.

Командир воинской части, несущей боевое дежурство, представил ситуацию на передовой. Командующий войсковым соединением доложил министру о масштабных инженерных и фортификационных работах, проведенных вдоль приграничной полосы.

Министр Папикян побеседовал с военнослужащими и пожелал защитникам Родины бдительной и безопасной службы.

Позже министр обороны посетил новое место для постоянной дислокации одного из подразделений воинской части, осмотрел стройплощадку, проследил за строительными работами. Воинская часть будет обеспечена удобными казармами, строениями для командования, столовой и инфраструктур отдельного назначения.

Сурен Папикян поручил ответственным за строительство лицам обратить особое внимание на нормы безопасности строений, места хранения военной техники и вооружения, а также строго соблюдать фортификационные стандарты зданий.

Строения в/ч планируется сдать в эксплуатацию во второй половине этого года.