Правительство Армении выделило Министерству территориального управления и инфраструктур 1 млрд 100 млн драмов на финансирование предварительных работ по строительству новой станции метро «Ачапняк».

Как сообщает «Арменпресс», соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 марта.

«Предлагаем выделить министерству на этот проект 1 млрд 100 млн драмов, цель — приобретение и финансирование предварительных работ по строительству новой станции метро «Ачапняк» в рамках градостроительной программы. Работы состоят из 3-х этапов. Первый этап уже завершен, работы продолжаются, за последующие этапы необходимо заплатить проектной компании», — пояснил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Мэрия Еревана уже выплатила 545 млн драмов, общая стоимость составляет 1 млрд 848 млн драмов. Проектом предлагается выделить от правительства 1,1 млрд драмов. Остальную сумму после покроет мэрия Еревана.

Заместитель мэра Еревана Тигран Авинян заявил, что мы сможем построить станцию ​​за 2 года. “Общая протяженность станции составит около 1,5 км. В строительстве станции также задействован Метромост. На данный момент рассматриваются 2 варианта», — сказал Авинян, добавив, что окончательного решения пока нет.

По сравнению с дизайном 80-х внесено несколько изменений. Ранее станция планировалась на углу улицы Абеляна, где уже построено здание. «Передвинув станцию ​​на 120-140 метров к перекрестку Алабян-Абелян, мы сможем решить несколько важных задач. Во-первых, стоимость строительства по этому проекту будет ниже примерно на 15 %. Сроки строительства сократятся примерно на 6 месяцев. То есть станция будет будет на углу улиц Алабяна-Абеляна у ТУМО. Строительство будет на открытой местности, копать будут сверху, а не снизу. Это даст много преимуществ», — сказал он.

В этом году, после завершения 2-го этапа, проект будет отправлен на рассмотрение. Окончательный проект будет готов к концу года. По словам Авиняна, уже пора обсуждать вопрос дальнейшего финансирования, ведь речь идет всего лишь о 2-х годах строительства.

Сумма строительных работ будет несколько ниже первоначальной сметы.

Прогнозируется, что с вводом в эксплуатацию станции «Ачапняк» количество пассажиров в метро увеличится на 22 %.