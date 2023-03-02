В прошлом году товарооборот между Арменией и Германией впервые превысил $ 500 миллионов. Экспорт увеличился примерно на 35 %, импорт более чем в два раза.

Как сообщает «Арменпресс», это заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«В случае с Германией для нас очень важен и импорт, потому что в основном мы импортируем ту продукцию, которая в дальнейшем способствует росту конкурентоспособности и производительности экономики. Это — строительная, сельскохозяйственная техника, оборудование, сборочные линии и другие производственные системы. В этом смысле для нас очень важен импорт из Германии, потому что происходят качественные изменения в нашей промышленности, сельском хозяйстве и строительстве», — сказал Керобян.