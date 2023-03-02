Совет конституционных реформ, созданный для проведения в Армении конституционных реформ, принял решение на данный момент сохранить модель государственного управления. В конце марта запланировано обсуждение вопроса полномочий премьер-министра, исполнительной власти и других органов.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства сообщил министр юстиции Армении Григор Минасян.

Министр сказал, что процесс конституционных реформ продвигается в нормальном темпе. Также проводятся общественные обсуждения.

«Некоторые концептуальные положения уже намечены, они касаются главы Конституции о президенте. Решение о сохранении и совершенствовании формы государственного управления было принято советом. На данном этапе мы формируем новую комиссию. Прежняя осуществляла свои полномочия в соответствующий период. Выборы новых кандидатов состоятся на следующей неделе», — сказал Минасян.

Он дополнил, что та часть, за которую совет уже проголосовал, будет ​​кратко представлена.

Совет конституционных реформ был создан решением премьер-министра от 27 января 2022 года.