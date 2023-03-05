В результате нападения диверсионной группы Вооруженных сил Азербайджана в районе под названием «Хайпалу» около 10:00 часов 5 марта среди сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха есть погибший и пострадавший.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила полиция МВД Арцаха, добавив, что подробности происшествия будут опубликованы позже.

Ранее тот же источник сообщил, что 5 марта около 10:00 часов диверсионная группа ВС Азербайджана обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции.