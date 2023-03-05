Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления в индивидуальном зачете первенства Европы.

Как передает Арменпресс, Габриэл Саргсян, Мамикон Гарибян и Шант Саргсян выиграли второй круг соревнований. Габриэл Саргсян и Шант Саргсян, набравшие по 2 очка – среди лидеров ЧЕ.

Индивидуальный зачет чемпионата Европы по шахматам стартовал 3 марта и завершится 13 марта. Он проводится во Врнячке, Сербия. В личном первенстве Европы по шахматам среди мужчин 13 участников.

За титул чемпиона Европы борются: Габриэл Саркисян, действующий вице-чемпион Европы, а также Айк Мартиросян, Роберт Ованнисян, Шант Саргсян, Самвел Тер-Саакян, Мануэль Петросян, Мамикон Гарибян, Алекс Саакян, Армен Барсегян, Роберт Пилипосян, Эмин Оганян, Ваге Даниелян и Саргис Манукян.