В результате нападения диверсионной группы Вооруженных сил Азербайджана 5 марта погибли три сотрудника Полиции Министерства внутренних дел Арцаха, один сотрудник ранен.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила полиция МВД Арцаха.

«Сегодня утром, около 10:00 часов, диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха — в районе под названием «Хайпалу».

В результате диверсионного проникновения были убиты 3 сотрудника полиции:

подполковник Армен Майорович Бабаян,

майор Давид Валерьевич Даниелян,

лейтенант Арарат Тельманович Гаспарян.

Еще один сотрудник, лейтенант Давид Ашотович Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре.

В эту тяжелую минуту Министерство внутренних дел разделяет горе в связи с утратой погибших сотрудников Полиции и выражает поддержку их семьям», — говорится в сообщении.