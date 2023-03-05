В результате нападения диверсионной группы Вооруженных сил Азербайджана 5 марта погибли три сотрудника Полиции Министерства внутренних дел Арцаха, один сотрудник ранен.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила полиция МВД Арцаха.
«Сегодня утром, около 10:00 часов, диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха — в районе под названием «Хайпалу».
В результате диверсионного проникновения были убиты 3 сотрудника полиции:
подполковник Армен Майорович Бабаян,
майор Давид Валерьевич Даниелян,
лейтенант Арарат Тельманович Гаспарян.
Еще один сотрудник, лейтенант Давид Ашотович Овсепян, получил огнестрельное ранение в грудь и находится в Республиканском медицинском центре.
В эту тяжелую минуту Министерство внутренних дел разделяет горе в связи с утратой погибших сотрудников Полиции и выражает поддержку их семьям», — говорится в сообщении.