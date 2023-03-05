МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с нападением азербайджанской диверсионной группы на сотрудников Полиции Республики Арцах, призвав международное сообщество в целом и стороны, причастные к урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, в частности, пересмотреть свои подходы и предпринять действенные шаги, основанные на нормах международного права — положить конец террористической и геноцидной политике Азербайджана

Об этом Арменпресс сообщили в МИД Республики Арцах.

В заявлении говорится: «5 марта, около 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана пересекла линию соприкосновения и совершила вооруженное нападение на дежурную машину паспортно-визового управления Полиции Республики Арцах. В результате нападения были убиты трое сотрудников полиции, еще один получил ранение. Предварительный анализ обстоятельств убийства полицейских позволяет расценивать действия азербайджанской стороны как военное преступление.

Проникновение азербайджанской диверсионной группы на территорию Арцаха и нападение на сотрудников полиции Арцаха является очередным вопиющим нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и указывает на стремление азербайджанской стороны инициировать эскалацию напряженности. Ранее, 2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта, подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Республики Арцах, также нарушили режим прекращения огня, установленный Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Примечательно, что эти нападения были совершены сразу после контактов по разблокированию Лачинского коридора, проведенных 1 марта между представителями Арцаха и Азербайджана. Своими действиям Баку открыто демонстрирует отрицание переговоров как средства нахождения решений каких-либо вопросов

На фоне продолжающейся более 80 дней блокады Арцаха, нацеленной на преднамеренное создание невыносимых условий жизни для его народа, резкое обострение ситуации, повлекшее к жертвам, в очередной раз свидетельствует об истинных целях Азербайджана и его намерении довести до конца этнические чистки в Арцахе. Очевидно, что отсутствие адекватных мер со стороны международного сообщества, направленных на пресечение международно-противоправных действий Азербайджана, было воспринято властями этой страны в качестве карт-бланша на совершение новых злодеяний.

Вновь призываем международное сообщество в целом и вовлеченные в урегулирование азербайджано-карабахского конфликта стороны в частности пересмотреть свои подходы и предпринять действенные и вытекающие из норм международного права шаги для пресечения террористической и геноцидальной политики Азербайджана».