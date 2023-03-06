Произошедшее является еще одним проявлением последовательной политики Азербайджана по провоцированию эскалации, параллельной блокаде Азербайджаном Республики Арцах.

Как сообщает «Арменпресс», это заявил председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян, коснувшись диверсионной операции вооруженных сил Азербайджана, совершенной 5 марта 2023 года, в результате которой были убиты 3 полицейских МВД Арцаха, один получил тяжелое ранение.

«В результате очередного теракта, совершенного военно-политическим руководством Азербайджана 5 марта, погибли 3 сотрудника паспортно-визового управления МВД Республики Арцах, 1 сотрудник получил тяжелые ранения.

От имени Национального собрания Республики Арцах выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и всему нашему народу.

Практика Азербайджана неизменна — вводить международное сообщество в заблуждение, используя террористические механизмы и параллельно распространяя официальную дезинформацию. Их цель — осуществление этнической чистки в условиях расовой дискриминации народа Республики Арцах, насильственное изгнание нашего народа с Родины.

То, что было сделано, является еще одним проявлением последовательной политики Азербайджана по провоцированию эскалации, параллельной блокаде Республики Арцах со стороны Азербайджана», — говорится в заявлении спикера НС Арцаха.

Спикер Национального Собрания Арцаха обращает внимание международной общественности на то, что применение Азербайджаном силы и террористические акты последовали после удовлетворения иска РА Международного суда ООН по разблокированию Лачинского коридора 22 февраля и высказывания министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым позиции РФ в отношении Лачинского коридора.

Полиция МВД Арцаха сообщила, что 5 марта около 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана обстреляла и совершила нападение на дежурный автомобиль паспортно-визового отдела полиции в районе под названием «Хайпалу».

В результате диверсионного проникновения 3 сотрудника полиции были убиты, один получил тяжелое огнестрельное ранение в грудь и находится в реанимационном отдвлении Республиканского медицинского центра Арцаха.