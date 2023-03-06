Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления в индивидуальном первенстве Европы.

Как сообщает «Арменпресс», состоялись матчи 3-го тура проходящего в Сербии чемпионата Европы. Очко поделили арманские шахматисты Габриэл Саркисян, Мамикон Гарибян, Мануэль Петросян, Роберт Ованнисян. Шант Саркисян, Армен Барсегян, Ваге Даниелян проиграли матчи, Айк Мартиросян, Самвел Тер-Саакян, Эмин Оганян одержали победу.

Габриэл Саркисян, Мамикон Гарибян, Айк Мартиросян, Эмин Оганян, Самвел Тер-Саакян имеют по 2,5 очка и отстают от лидера на пол-очка.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин проводится в швейцарском формате и состоит из 11 туров. Общий призовой фонд турнира составляет 100 000 евро. Армению в этом турнире представляют 13 шахматистов.