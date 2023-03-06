Эдмон Марукян, посол по особым поручениям Армении, отмечает, что Азербайджан обычно распространяет ложные сведения о стрельбе с армянских позиций, когда готовит новое провокационное нападение.

Как сообщает «Арменпресс», это Марукян написал в своем микроблоге в Twitter.

«Вчерашнее диверсионное нападение Азербайджана не новость. А сегодня Азербайджан распространяет дезинформацию о стрельбе с армянских позиций. Такую ложь Азербайджан всегда распространяет, готовясь к новым провокационным атакам. Международное сообщество должно сдержать новые нападения на Армению и Нагорный Карабах», — написал Марукян.

Министерство обороны Армении опровергло распространенное МО Азербайджана сообщение, что подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских боевых позиций.