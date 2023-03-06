С 2 по 4 марта в Индии с рабочим визитом находилась делегация во главе с начальником Генерального штаба ВС РА, первым заместителем министра обороны Армении генерал-майором Эдуардом Асряном.

«Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

Делегация приняла участие в ежегодном международном саммите «Raisina Dialogue», посвященном вопросам глобальной безопасности.

В ходе визита состоялась встреча с начальником Штаба обороны Индии, генералом Анилом Чауханом, на которой был обсужден ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества и региональной безопасности, в том числе и возможности расширения сотрудничества между Арменией и Индией в сфере обороны.

Генерал-майор Эдвард Асрян принял участие в обсуждениях, проведенных в Совете национальной безопасности Индии по вопросам региональной безопасности и армяно-индийского оборонного сотрудничества, представил вызовы безопасности стоящие перед Арменией.