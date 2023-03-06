Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 6 марта созвал расширенное заседание Совета безопасности с участием политических сил Национального собрания и руководителей райадминистраций.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, перед началом заседания присутствующие почтили минутой молчания память полицейских Министерства внутренних дел Республики Арцах, погибших 5 марта в результате азербайджанской диверсии, после чего президент Арутюнян выступил с заявлением.

По словам главы государства, 24 февраля арцахская сторона встретилась с азербайджанской стороной при посредничестве и в присутствии командования дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил для обсуждения гуманитарных и инфраструктурных вопросов в создавшейся ситуации. Затем была достигнута договоренность о второй встрече, которая состоялась 1 марта под руководством секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна. На повестке встреч были четыре вопроса: разблокирование Лачинского коридора, восстановление подачи электроэнергии из Армении в Арцах, бесперебойная подача природного газа и восстановление деятельности Кашенского рудника.

“Во время второй встречи представитель Азербайджана попытался обсудить политические темы, используя слово «интеграция», но г-н Шахраманян воспрепятствовал этому, заявив, что если обсуждать политические вопросы, то это должна быть тема признания Азербайджаном независимости Арцаха. Он добавил, что они не уполномочены обсуждать политические вопросы и не могут обсуждать такие вопросы на этой встрече”, — сказал А. Арутюнян.

По словам главы государства, после этого азербайджанская сторона передала нам по своим каналам, что либо мы принимаем интеграционную политику, либо решения существующих проблем не будет, наоборот, будут более жесткие и резкие шаги.

“Мы не принимали, не принимаем, и сегодня я хочу еще раз заявить, что это не только решение Совета безопасности, но и согласие подавляющего большинства нашего народа с тем, что мы не отступим от своего права на независимость и самоуправление. А это означает, что в ближайшем будущем у нас будут разные развития, ситуации, которые мы должны преодолеть. У нас есть выбор: или продолжить ту борьбу, которую мы выбрали, или, если в обществе есть такие настроения, что мы должны принять представленное Азербайджаном предложение, то люди имеют возможность высказаться в рамках своих гражданских прав и сказать, что путь, который мы выбрали, неверный, оформить эти настроения, сформировать новое правительство в стране. Но поскольку мы выбрали путь борьбы, прошу в первую очередь с уважением отнестись к нашему решению и не реагировать на подобные явления и не придавать внутриполитического подтекста«, — сказал президент Арцаха.

Коснувшись трагического случая гибели сотрудников полиции МВД Республики Арцах в результате азербайджанской диверсионной операции 5 марта, президент республики отметил, что, к сожалению, в ближайшее время подобные провокации не исключены.

“Мы должны осознавать, что нам предстоит долгая борьба и в рамках этой борьбы будут такие ситуации, и принимать превентивные меры. Я обсудил наши проблемы с госминистром и сегодня хочу поручить правительству решением Совета безопасности разработать программу продовольственной и энергетической безопасности, потому что мы должны просчитать все сценарии”, — сказал Араик Арутюнян.

На заседании Совета безопасности министр обороны Камо Варданян выступил с докладом об оперативной ситуации. Затем состоялся обмен мнениями, был принят ряд решений по вопросам повестки заседания.