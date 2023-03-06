Премьер-министр Никол Пашинян посетил «Армянскую АЭС» для ознакомления с отчетом о деятельности в 2022 году.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения правительства, вице-премьеры Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, руководитель Службы государственного контроля Романос Петросян, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Баграт Бадалян, заместитель министра финансов Ван Сирунян, заместитель министра территориального управления Акоп Варданян, консультации приняли участие заместитель министра по ядерной безопасности и энергетики , первый заместитель председателя Комитета по регулированию ядерной безопасности Хачатур Хачикян, руководство ЗАО «ААЭС» во главе с генеральным директором Эдуардом Мартиросяном, официальные лица.

Руководство Армянской АЭС выступило с отчетом о выполненных работах и представило планы на 2022 год. Отмечено, что проектный срок эксплуатации энергоблока № 2 АЭС истек в 2016 году, а благодаря масштабным работам по модернизации срок эксплуатации энергоблока продлен на 10 лет. В результате впервые с 1995 г. АЭС работает на 100 процентов тепловой мощности, а не на 92 процента.

Сообщается, что реализуется проект двукратного продления срока эксплуатации энергоблока № 2. Работы будут выполнены в 2023-2026 годах, разработана и согласована с Комитетом по регулированию ядерной безопасности концепция АЭС-2, также готов проект постановления Правительства, с которого начнется процесс. В результате ожидается, что 2-й энергоблок Армянской АЭС сможет безопасно эксплуатироваться к 2036 году.

Была представлена ​​информация о кадровых и финансово-экономических показателях «АЭС».

Были также упомянуты перспективы стратегии энергетического сектора РА, которые рассчитаны развивать низкоуглеродное производство энергии за счет производства возобновляемой и атомной энергии до 2040 года. В этом контексте был представлен передовой международный опыт.

После презентации доклада состоялся обмен мнениями. Предметом обсуждения стали дела, которые необходимо было сделать в связи с дальнейшей эксплуатацией Армянской АЭС, в том числе двукратное продление срока эксплуатации энергоблока № 2, строительство нового энергоблока, профессиональная подготовка кадров, международное сотрудничество и другие вопросы .

Премьер-министр в контексте развития энергетического сектора РА подчеркнул последовательную работу по обеспечению безопасной и надежной работы атомной электростанции и постоянному повышению эффективности управления.

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Глава правительства также объездил территорию АЭС, ознакомился с капитально отремонтированными системами и оборудованием, включенными в технологическую цепочку производства электроэнергии, в том числе с работами по модернизации блочного щита управления, информационно-вычислительной, а также другие системы, обеспечивающие безопасную работу предприятия.