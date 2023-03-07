Работы по первому этапу проектирования станции «Ачапняк» Ереванского метрополитена завершены.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр Еревана Тигран Авинян.
«Полный проект станции будет готов к концу года, строительство продлится 4 года.
Строительство станции «Ачапняк» увеличит пассажиропоток метро примерно на 20% и станет первым большим шагом к расширению метрополитена.
Уважаемые жители Ачапняка,
Уважаемые жители Еревана,
Вопреки всем скептикам, станция “Ачапняк” будет построена», — отметил вице-мэр Авинян.