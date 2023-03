Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьер Коломина коснулся обстрела азербайджанскими ВС автомобиля сотрудников полиции МВД Арцаха и гибели людей.

Как сообщает Арменпресс, на своей официальной странице в Twitter Коломина написал: «Крайне обеспокоены сообщениями о смертельном инциденте в окрестностях Степанакерта. Этот инцидент демонстрирует безотлагательность поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном».

Very concerned with reports of deadly incident in vicinity of Khankendi/Stepanakert. This incident demonstrates the urgency to find solutions for outstanding issues at the negotiation table. #NATO supports the normalisation of relations between Armenia and Azerbaijan

