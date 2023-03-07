Нападение азербайджанских вооруженных сил, в результате которого были убиты 3 полицейских Арцаха, является еще одним актом умышленного убийства. Вашингтон должен использовать свои дипломатические каналы для установления в регионе стабильности.

Как сообщает «Арменпресс», это заявление сделал конгрессмен США Адам Шифф.

Он подчеркнул, что убийство арцахских полицейских приводит к большей необходимости введения санкций против Азербайджана «за нарушение ими прав человека и права народа Арцаха на самоопределение».

Адам Шифф также напомнил, что Лачинский коридор по-прежнему заблокирован Азербайджаном, и призвал Баку привлечь к ответственности.

«Это последнее насилие произошло на фоне гуманитарного кризиса, вызванного блокадой Лачинского коридора, из-за которой 120 000 человек оказались в отчаянном положении. США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь к ответственности режим Алиева. Я призываю Госдеп США и администрацию Байдена использовать все дипломатические каналы для урегулирования растущей в регионе нестабильности», — написал Шифф на своей странице в Facebook, подчеркнув, что необходимо уважать безопасность и суверенитет Арцаха.