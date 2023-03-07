Шахматисты Армении продолжают выступления на индивидуальном чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», в проходящем в Сербии первенстве Европы состоялись партии 4-го тура. Победы одержали Габриэл Саркисян, Мануэл Петросян, Шант Саркисян, Айк Мартиросян, Мамикон Гарибян, Эмин Оганян, партию вничью завершили Самвел Тер-Саакян и Роберт Ованнисян.

В настоящее время Габриэл Саркисян имеет 3,5 очка и уступает лидерам всего пол-очка. У Мануэла Петросяна, Самвела Тер-Саакяна и Шанта Саркисяна по 3 очка. Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди мужчин проводится по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Призовой фонд турнира составляет 100 000 евро.