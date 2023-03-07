Галерея Эдуарда Исабекяна была основана в 2004 году, открыта в 2013 году. Сын Эдварда Арам подарил Еревану 28 картин для постоянной экспозиции.

Директор Ирина Исабекян организует мероприятия, лекции и встречи, направленные на то, чтобы раскрыть Эдуарда Исабекяна как художника, писателя, педагога, неравнодушного гражданина, но, прежде всего, как патриота.

1 8 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Выбор галерей основывался на местоположении, размере, эстетике, социально значимых экспонатах, мотивационных и образовательных программах, годах основания, репутации в отрасли, интересе в Интернете, представленных художниках, а также отзывах художников, клиентов и посетителей, среди других критериев.