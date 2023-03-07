США не против каких-либо посреднических предложений по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Это его ответ на вопрос журналиста, почему западные усилия по урегулированию предпочтительнее российских. Журналист напомнил о последнем заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что проблему легче будет решить, если придерживаться посреднических усилий России.

«Это вопрос, адресованный сторонам, и мы не собираемся выступать против какого-либо другого предложения о посредничестве, и, по сути, мы не посредники. Мы партнеры для обеих стран. Я думаю, что мы и на словах, и на деле показали характер наших отношений с обеими странами, нашу способность объединить две страны, нашу волю и готовность способствовать дальнейшему прогрессу в отношениях между Арменией и Азербайджаном», — заявил Нед Прайс.

Он подчеркнул, что целью этих усилий является урегулирование конфликта, а не конкуренция с Россией.

«Мы делаем это не для того, чтобы конкурировать с Москвой. Мы делаем это, чтобы достичь урегулирования и разрешения давнего спора между этими двумя странами, и, к сожалению, спора, который постоянно уносил жизни, как это произошло и 5 марта. Мы заинтересованы в мире и в безопасности региона. Это вытекает и из интересов народов Армении и Азербайджана», — заключил представитель Госдепартамента США.