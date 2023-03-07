Короткометражный анимационный фильм Армине Анда «Песнь летящих листьев» и короткометражный фильм Виктории Алексанян «Сквозь синеву» вошли в официальный конкурс Международного фестиваля короткометражных фильмов In The Palace International Short Film Festival, квалифицированный Американской киноакадемией.



Об этом сообщает Национальный киноцентр Армении, подчеркивая, что фильмы, снятые кинокомпанией «Хошки фильм», получили государственную поддержку.

Международный фестиваль короткометражных фильмов In The Palace — признанный международный фестиваль, посвященный короткометражным фильмам и цифровому искусству, и представляет специальные конкурсные программы для художественных фильмов и сериалов. Он пройдет в городе Перник, Болгария.