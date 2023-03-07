Премьер-министр Никол Пашинян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бриса Рокфея.



Глава правительства обратил внимание французского сопредседателя на факт совершенного 5 марта в Нагорном Карабахе акта диверсионного нападения со стороны вооруженных сил Азербайджана, в результате которого трое сотрудников паспортно-визового управления полиции МВД Нагорного Карабаха погибли, еще один сотрудник получил ранения.



Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать иначе как терроризм, и добавил, что параллельно с блокированием Лачинского коридора на протяжении почти трех месяцев и направленными на создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе действиями Азербайджан продолжает действия терроризирования армянского населения Арцаха с конечной целью осуществления этнических чисток.



Обоюдно была подчеркнута необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании Лачинского коридора.



В то же время премьер-министр добавил, что в сложившихся реалиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью.

Были также обсуждены вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между

Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахской проблемой.

Собеседники подчеркнули и важность деятельности гражданской миссии ЕС в Армении, которая будет способствовать стабильности и миру в регионе.

Вопросы региональной безопасности и стабильности стали основной темой беседы на встрече Бриса Рокфея с заместителем министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном. Стороны обменялись мнениями о последних развитиях процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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аместитель министра иностранных дел подчеркнул необходимость командирования международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.