В сотрудничестве с аналитическим центром «Орбели» и Варшавским институтом предпринимательства (WEI) проведено исследование армяно-польских экономических связей и перспектив развития.

Варшавский институт предпринимательства в сотрудничестве со странами, не входящими в ЕС, запускает серию новых публикаций «State of Play». 6 марта этого года была опубликована исследовательская работа «State of Play. Armenia-Poland», отражающая экономическое развитие Армении, армяно-польские торгово-экономические связи, темпы развития туризма и уровень миграции, также потенциал экономического развития обеих стран, перспективы и необходимость углубления сотрудничества.

«Экономические отношения между Польшей и Арменией не очень развиты. Однако обе страны играют важную роль в своем регионе. С другой стороны, Польша имеет одну из крупнейших экономик Европы, поэтому ей следует искать новых торговых партнеров для дальнейшего развития своей экономики», — подчеркнул в этой работе Шимон Витковски (Szymon Witkowski), эксперт Варшавского института предпринимательства.

Эксперт аналитического центра «Орбели» Мэри Бояджян, представляя динамику товарооборота между Арменией и Польшей, подчеркнула, что хотя торгово-экономические отношения между двумя странами слабы, в целом они имеют тенденцию к росту из года в год и в контексте текущих геополитических событий страны смогли снизить возникновение экономических рисков.

«Армения импортировала из Польши больше товаров и услуг, чем экспортировала, и, будучи страной с небольшой открытой экономикой, на протяжении всей своей истории имела отрицательное торговое сальдо. В то же время в обеих странах есть потенциал для дальнейшего углубления и развития торгово-экономических отношений», — отметила Мэри Бояджян.

По словам эксперта, в контексте улучшения экономических отношений между Польшей и Арменией, а также деловой среды подписание 28 июня 2022 года с Варшавской фондовой биржей соглашения о приобретении около 65% акций важно и для Армянской фондовой биржи, так как создаст Армении и Польши новые возможности для сотрудничества на рынке капитала.

«Что касается сотрудничества двух стран в сфере туризма, несмотря на увеличение в последние годы турпотока из Польши в Армению, Армения для польских туристов продолжает оставаться непопулярным туристическим направлением», — заметила Мэри Бояджян.

По словам приглашенного эксперта аналитического центра «Орбели» Геворга Аракеляна, сотрудничество между Польшей и Арменией возможно в нескольких областях, в том числе и в сфере IT/ИКТ, сельском хозяйстве и туризме, чему могут способствовать дешевая и качественная рабочая сила в Армении, благоприятный климат и географическое положение.

Исследование является хорошей основой для дальнейшего сотрудничества между аналитическими центрами двух стран. Принимая во внимание большой интерес бизнес-сообщества Польши к армянскому рынку, Варшавский институт предпринимательства предоставит это исследование представителям бизнес-сообщества Польши и другим заинтересованным сторонам.

Руководителями проекта являются Себастьян Стодолак, вице-президент Варшавского института предпринимательства, и Мэри Овсепян, руководитель отдела экономических исследований Аналитического центра «Орбели».

Полностью исследование можно прочитать по следующей ссылке.