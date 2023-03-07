23-летняя уроженка села Амракиц Гюлагаракской общины Лорийской области Анаит Ароян выиграла в столице Таиланда Бангкоке титул чемпионки мира по профессиональному боксу по версии WIBA в весовой категории 52,2 кг.

В титульном бою она в четвертом раунде нокаутировала местную спортсменку, завоевав свой первый титул на профессиональном ринге. Ароян — подопечная бывшего наставника знаменитого чемпиона Вахтанга Дарчиняна, заслуженного тренера Армении Вазгена Бадаляна. С именитым тренером, ныне возглавляющим молодежную сборную Армении, мы и побеседовали о победе Ароян, ее карьерном пути и планах на этот год.

— Как Вы прокомментируете первую титульную победу своей подопечной на профессиональном ринге?

— Анаит стала чемпионкой мира по версии WIBA в весовой категории 52,2 кг. Вакантный титул она оспорила в столице Таиланда, в поединке с местной спортсменкой Рунгнапхой Кевкрачангом. В третьем раунде восьмираундового поединка армянская боксерша повергла соперницу в нокдаун. Где-то в середине четвертого раунда Ароян вновь сильным ударом потрясла тайскую боксершу и буквально сразу же, продолжая атаку, мощным боковым ударом справа нокаутировала ее. Удар получился настолько сильным, что даже понадобилось вмешательство врачей.

— Где и как Анаит готовилась к этому поединку?

— Она постоянно представляет Армению, однако в последнее время живет и тренируется в Дубае. Там есть промоутерская компания, которая помогает ей с организацией боев. В ОАЭ Анаит параллельно тренировкам подрабатывает тем, что проводит занятия по боксу и просто по оздоровительной физкультуре для местных детей. Практически идеально владеет английским и арабским. Заочно учится в одном из местных университетов. Начинала с любительского бокса. На профессиональном ринге выступает с 2018 года и уже провела 9 боев, восемь из которых выиграла. Кстати, она впервые победила нокаутом. Единственное поражение потерпела в 2019 году от сербской боксерши Ясмины Над. Впрочем, то поражение было довольно спорным. Анаит — моя личная подопечная. Она родом из села Амракиц бывшего Степанаванского района. Является членом боксерского клуба моего имени, одновременно и воспитанницей Ванадзорской детско-юношеской спортшколы по боксу.

— Как Вы охарактеризуете свою ученицу?

— Девочка с характером и удивительно выносливая. Хочу рассказать характерный эпизод: она готовилась к выступлениям в весовой категории до 54 кг, но получила предложение на проведение боя в весе 52 кг. С большим трудом сбросила целых 6 кг для того, чтобы вписаться в новую весовую категорию. В этот период мы постоянно созванивались и она удрученно сообщала, что едва справляется с задачей. Пришлось напомнить, что в спорте, тем более профессиональном, нужно пройти сквозь огонь и медные трубы, чтобы добиться определенного успеха. Спорт не терпит слабых духом, тут нет легких дорог. И Анаит продолжала упорно бороться с лишними килограммами. В день взвешивания все равно весила на почти 600 граммов тяжелее. Я даже подумал: все, ее не допустят к бою. Однако, Анаит не сдалась. Представьте, в условиях высокой влажности и сильной жары в Таиланде надела брезентовый плащ и начала бегать по улицам Бангкока. После пары часов бега встала на весы, которые показали ровно 52,2 кг. В тот момент я понял: на этот раз Анаит не упустит своего шанса, во всяком случае будет бороться до конца. Так все и вышло.

— В этом году запланированы новые поединки с участием Анаит?

— Скорее всего, через пару месяцев ей придется защитить завоеванный нынче титул. Не исключено проведение боя и за иной чемпионский пояс.