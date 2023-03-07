Компания Investico совместно с Synergy Comfort Hotels, представляющую гостиничную сеть Marriott International, и при поддержке правительства Армении объявили о начале проекта, который по своей концепции станет первым в Армении.

Это проект строительства клубного жилого квартала VILLAGIO (https://www.youtube.com/watch?v=JzJJ_psIX8A), который станет сердцем армянской инновационной долины Smart Valley Armenia. Долина будет расположена между Ереваном и Первопрестольным Эчмиадзином.

Основатель проекта SMART VALLEY ARMENIA Мецо Игитян и губернатор Армавирской области Армении Эдвард Ованнисян подписали меморандум о стратегическом партнерстве для реализации проекта армянской инновационной долины.

А управляющий партнер компании Investico Вячеслав Казарян заключил соглашение с Synergy Comfort Hotels, представляющую гостиничную сеть Marriott International, о начале реализции проекта VILLAGIO, который станет первым из четырех жилых кварталов долины.

По словам Мецо Игитяна, SMART VALLEY ARMENIA создается как инновационная долина мирового уровня, объединяющая инвесторов, проекты и экспертов в единой экосистеме профессионального сообщества для создания и развития передовых технологий, а также комфортных условий для работы и проживания по самым высоким мировым стандартам.

«На протяжении многих лет команда экспертов и специалистов из различных стран изучали лучшие мировые практики для создания в Армении аналога калифорнийской Кремниевой долины. Изучая мировой опыт и собрав все смелые мысли, мы придумали идеи создания креативных пространств, разработали стандарты урбанизации и выбрали место с привлекательными видами между Ереваном и Первопрестольным Эчмиадзином.

Важно, чтобы городское пространство было обустроено максимально эргономично и гармонично. Поэтому был выбран принцип застройки, по которому возводятся малоэтажные сооружения с разумной плотностью размещения. Все необходимые здания (жилье, инфраструктура, офисные и образовательные пространства, медицинские центры, объекты отдыха и развлечений) должны находится в шаговой доступности. По сути, это другой уровень и другое качество жизни, еще точнее, это другой образ жизни”, — отметил в своем выступлении Мецо Игитян.

На первом этапе будет реализовано строительство клубного жилого квартала VILLAGIO, который является первым из четырех запланированных к размещению в SMART VALLEY ARMENIA.

Управляющий партнер Investico Вячеслав Казарян:

«Villagio — квартал принципиально нового уровня для тех, кто по-настоящему ценит качество, сдержанную роскошь, экологию и единение с природой. Строительства жилых комплексов создаст новые требования у потребителей. Это, в свою очередь, приведет к строительству комплексов в соответствии с международными стандартами и привлечет туристов, инвесторов, а также гостей нашей страны, которые смогут жить и работать в более удобной среде».

Квартал VILLAGIO состоит из гостиничного комплекса категории 4-5* международной отельной сети на 150 номеров, 105 апартаментов, 33 таунхаусов и 14 вилл, а также, детского развивающего центра, супермаркета, пекарни, кафе, ресторанов, коворкинга, аптеки, фитнес-клуба, спа- центра, открытых бассейнов, теннисных кортов, спортивных площадок и летнего амфитеатра.

«Нас и компанию Marriott очень заинтересовал проект VILLAGIO, мы решили внести свою лепту в нем. Villagio интересен особенно тем, что включает в себя не только гостиничный комплекс, но и другие виды коммерческой недвижимости, такие как таунхаусы, апартаменты, виллы, которые подходят для длительного проживания. Это привлечет тех, кто ценит комфортабельность и приобритя недвижимость премиум класса они получат также сервис от международного бренда», – объявила в сваем выступлении Карина Галустянц — генеральный деректор компании Synergy Comfort Hotels представляющая бренды международной компании по управлению гостиничными сетми Marriott International.

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Строительство клубного квартала VILLAGIO планируется завершить в 2025 году, а общий срок реализации проекта инновационной долины Smart Valley Armenia, включающего офисные комплексы, кластеры, лаборатории, Дом искусств, Национальный институт науки и технологий, — в период до 2028 года.