7 марта секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Бриса Рокфо.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Совета безопасности собеседники обсудили тяжелую гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе вследствие блокады Лачинского коридора. Стороны подчеркнули необходимость выполнения Азербайджаном юридически обязывающего решения Международного суда ООН об открытии Лачинского коридора.

Секретарь Совбеза РА обратил внимание собеседника на теракт, совершенный 5 марта азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе, и подчеркнул необходимость международного присутствия в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре.