Пятого марта Азербайджан в очередной раз доказал, что Нагорный Карабах никогда не может быть в составе этой страны. Вследствие организованной администрацией Алиева диверсии были убиты трое сотрудников Министерства внутренних дел Нагорного Карабаха, еще один получил ранение.



Помимо того, что Алиев продолжает дестабилизировать регион, демонстрируя абсолютное подчинение своим зарубежным, почему бы и нет — заокеанским хозяевам, обнуляет призывы тех же хозяев путем переговоров установить в регионе мир и стабильность.



Между тем, азербайджанские провокации в Нагорном Карабахе продолжаются.

Так, 28 февраля с.г. вооруженные силы Азербайджана обстреляли село Мюришен Мартунинского района, где местные жители-армяне занимались сельскохозяйственными работами. Перемирие нарушалось также 2 и 3 марта.



И все это – только в последние дни.

То, что Азербайджан не выполняет решение Международного суда ООН о полноценном функционировании Лачинского коридора, мировое сообщество воспринимает молча. Подумаешь: Международный суд принял решение, а Азербайджан не выполняет, зато снабжает Европу газом и нефтью…



Напомним, что 22 февраля Международный суд ООН отклонил иск Азербайджана о применении временных мер против Армении и огласил решение по иску Армении о применении временных мер по разблокированию Лачинского коридора, который уже третий месяц держит в блокаде Азербайджан. Между тем, это единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией и со всем миром.



После этого минуло 14 дней, в течение которых Азербайджан унижает Международный суд. Выводы пусть делает сам Суд. Однако это не спасает ситуацию. Либо суд должен добиться выполнения собственного решения разными правовыми способами, либо мировое сообщество должно принять санкции против Азербайджана, дабы спасти лицо Суда.

Несомненно: вследствие сохранения Азербайджаном блокады Лачинского коридора страдает авторитет Международного суда.

Между тем, за два дня до оглашения вердикта Суда ООН, 20 февраля, Европейский Союз в рамках Общей политики безопасности и обороны запустил в работу Гражданскую миссию в Армении.



Миссия официально была одобрена решением ЕС от 23 января 2023 года. Это долгосрочная миссия. До этого, начиная с 20 октября прошлого года, в Армении находилась двухмесячная наблюдательская миссия ЕС, по истечении срока мандата которой французская сторона предложила продлить срок мандата миссии и продолжить мониторинг армяно-азербайджанской границы.



После недельного мониторинга руководитель нынешней миссии ЕС Маркус Ритер заявил, что нарушений режима перемирия не зафиксировано. По всей вероятности, и не будут зафиксированы, пока наблюдатели находятся в Армении.



Примечательно, что сразу после приезда мониторинговой миссии в Армению Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что миссия ЕС будет способствовать безопасности людей, укреплять доверие на местах и поддерживать усилия ЕС в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Замечательные слова, но они не имеют ничего общего с реальностью.



О каком мирном процессе говорит господин Боррель, если Азербайджан уже захватил часть суверенной территории Армении и ежедневно в Нагорном Карабахе нарушает договоренность о прекращении огня.



Получается, ЕС начал принуждать Армению к мирному договору любой ценой — даже ценой жизни карабахских армян, если не замечает, что творится в Карабахе.

А на фоне происходящего в рамках опять таки установления мира и стабильности в регионе уже два раза встречались представители Нагорного Карабаха и Азербайджана.



На днях президент Республики Арцах (Нагорного Карабаха) Араик Арутюнян, в ходе заседания Совета безопасности раскрыл некоторые весьма чреватые нюансы этих встреч.



По словам главы государства, 24 февраля арцахская сторона встретилась с азербайджанской стороной при посредничестве и в присутствии командования дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил для обсуждения гуманитарных и инфраструктурных вопросов в создавшейся ситуации.

Затем была достигнута договоренность о второй встрече, которая состоялась 1 марта под руководством секретаря Совета безопасности Самвела Шахраманяна. На повестке встреч были четыре вопроса: разблокирование Лачинского коридора, восстановление подачи электроэнергии из Армении в Арцах, бесперебойная подача природного газа и восстановление деятельности Кашенского рудника, говорится в сообщении аппарата президента Арцаха.



“Во время второй встречи представитель Азербайджана попытался обсудить политические темы, используя слово «интеграция», но г-н Шахраманян воспрепятствовал этому, заявив, что если обсуждать политические вопросы, то это должна быть тема признания Азербайджаном независимости Арцаха. Он добавил, что они не уполномочены обсуждать политические вопросы и не могут обсуждать такие вопросы на этой встрече”, — сказал А.Арутюнян.



По его словам, после этого азербайджанская сторона передала по своим каналам: либо армяне принимают интеграционную политику, либо решения существующих проблем не будет, наоборот, будут более жесткие и резкие шаги.



“Мы не принимали, не принимаем, и сегодня я хочу еще раз заявить, что это не только решение Совета безопасности, но и согласие подавляющего большинства нашего народа с тем, что мы не отступим от своего права на независимость и самоуправление. А это означает, что в ближайшем будущем у нас будут разные развития, ситуации, которые мы должны преодолеть», — сказал президент.



Коснувшись трагического случая гибели сотрудников полиции МВД Республики Арцах в результате азербайджанской диверсионной операции 5 марта, глава государства отметил, что, к сожалению, в ближайшее время подобные провокации не исключены.



“Мы должны осознавать, что нам предстоит долгая борьба и в рамках этой борьбы будут ситуации, когда придется принимать превентивные меры. Я обсудил наши проблемы с госминистром и сегодня хочу поручить правительству решением Совета безопасности разработать программу продовольственной и энергетической безопасности, потому что мы должны просчитать все сценарии”, — сказал Араик Арутюнян.



Как видим, под ширмой мирных переговоров Азербайджан вновь продвигает свою теорию о том, что карабахскую проблему решил, и предлагает армянскому населению интегрироваться в азербайджанское общество.

В то общество, которое под руководством своего лидера дышит арменофобией. И при этом угрожает: либо армяне Карабаха принимают интеграционную политику, либо будут более жесткие и резкие шаги…



Встречи представителей Карабаха и Азербайджана пока завершились на этой ноте. А мировое сообщество в лице разных чиновников не перестает бубнить о мирных переговорах.