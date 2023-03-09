Еще несколько десятилетий назад по сути единственным источником знаний была книга. Сегодня это не так: огромный поток информации благодаря интернету, современным средствам связи и технологиям фактически «льется» на подрастающее поколение, не оставляя шансов книге. Родители, педагоги и профильные специалисты давно бьют тревогу и пытаются переломить ситуацию.

Как научить современных детей ценить книгу и чтение, способствовать формированию и развитию культуры чтения, осознанию того, что книгая вляется культурной ценностью и средством интеллектуального развития? В этом контексте важную роль играют библиотеки, в частности главная детская библиотека страны им. Хнко Апера, которая постоянно работает над тем, чтобы привить любовь к книгам с детства и сделать каждую встречу с книгой привлекательной с учетом потребностей и интересов современных детей. В этом году учреждение предлагает порядка 200 культурно-образовательных программ и мероприятий для детей разных возрастов, которые помогут родителям и педагогам в важном деле — вырастить образованных, читающих с удовольствием детей.

Культурно-образовательные программы

В Национальной детской библиотеке им.Хнко Апера традиционно реализуются такие программы, как «Неделя книги и музыки», «Национальная библиотечная неделя», «Месяц западноармянской литературы», «День дарения книги», «Международный день родного языка», «Ереванская выставка-ярмарка детско-юношеской книги», «День библиотекаря», «Международный день детской книги», «Международный день защиты детей». В их рамках проводятся различные мероприятия, в том числе книжные чтения и дискуссии, встречи с авторами, мастер-классы, книжные выставки, театральные и кукольные представления с участием учащихся театрального кружка библиотеки, художественные выставки, мероприятия, посвященные юбилеям года, и т. д.

Из культурных мероприятий следует отметить программу «Сохранение нематериального культурного наследия среди детей и подростков», в рамках которой проводятся мастер-классы, тематические дискуссии, экскурсии по культурным объектам.

Библиотека осуществляет и различные интересные образовательные программы, целью которых является обеспечение неформального образования и разностороннего развития детей, а также внедрение и применение альтернативных средств получения знаний.

«Летние, осенние и весенние лагеря»

Эти лагеря предназначены для детей 6-12 лет, в том числе детей из уязвимых групп, для которых не только организуется отдых, но и увлекательный и разноплановый досуг. В рамках этой программы проводятся интересные, обучающие, воспитательные и культурные занятия, посещения музеев, театров, выставок и историко-культурных мест Армении. А вот программа «Книжный лагерь для детей из регионов» направлена на гармоничное распространение культуры детско-юношеского чтения по всей территории Армении, в особенности в приграничных регионах. Для детей 6-12 лет проводятся книжные чтения и обсуждения, занятия по иллюстрированию книг, мастер-классы, книжные игры, культурные визиты и т.д.

«Родиноведение» — программа, которая воспитывает патриотов своей страны и предназначена для детей и подростков в возрасте 7-18 лет. Она знакомит с достопримечательностями и историей нашей родины, популяризует отечественную историю и многовековую культуру армянского народа.

«Музей Хнко Апера — в библиотеке»: уже по названию программы понятно, что она знакомит с жизнью и творческой биографией Хнко Апера. Детям 5-12 лет в рамках программы также показывают кукольные спектакли по его басням.

Программа «Я расту читателем» формирует культуру чтения у самых маленьких-детей 3-6 лет. Им показывают инсценировки по сказкам,учат их иллюстрировать, а также развивают соответствующими играми. В свою очередь, «Библиотечная игра» посредством авторских литературных и музыкальных игр библиотеки знакомит с армянским и зарубежным литературным и музыкальным наследием.

Для развития воображения и творческого потенциала подрастающего поколения проводятся программы «В тени — герои сказок», «Мастер-класс по созданию сказки» и «Мастер-класс по иллюстрации сказки».

В ходе первой дети узнают об истории театра теней (когда он был создан, где, какие этапы развития прошел и т.д.), учатся самостоятельно делать небольшой семейный театр теней, а затем сами ставят сказку. Ну, а мастер-класс учит детей создавать сказку (с чего начать, как построить и развить сюжет), после чего участники сами создают героев своих сказок и развивают историю в небольших группах. Что касается мастер класса иллюстрирования, то на этом занятии детям читаются сказки, которые они потом иллюстрируют и представляют в своем изложении. И если первые две программы приглашают детей 6-12 лет, то в третью берут с трехлетнего возраста. «Краски музыки», в свою очередь, развивает у детей музыкальный вкус, дает базовые знания о музыке. Программа представляет армянских и зарубежных композиторов, произведения, музыкальные инструменты.

Хороший пример тоже заразителен и достоин подражания. Программа «Молодые ученые наших дней», рассказывающая о молодых ученых мира, призывает детей 10-18 лет ориентироваться на них, вдохновляться их свершениями и раскрывать собственный потенциал. Равно как и знакомит со вкладом армян в различных сферах, которых представляет программа «Известные армяне». Профориентироваться подросткам поможет программа «Моя профессия», предлагающая встречи с различными специалистами.

Юные же почемучки 6-13 лет могут удовлетворить свое любопытство в рамках программы «Я хочу знать». Они получат ответы на многие вопросы обо всем на свете, которые им преподнесут через книги. Цель проекта — сформировать у детей культуру получения информации из книг и еще больше сблизить их с книгами и чтением. Расширить же свой кругозор, узнать о культуре, истории, традициях и достопримечательности разных стран мира детям помогут программы «Вокруг света» и «Истории открытий».

Исправить часто встречающиеся в армянском языке языковые и орфографические ошибки, сохранить родной язык, исправить и использовать правильные формы — цель программы «Правильно и неправильно», а программа «Изучение диалектов» — знакомит с диалектами армянского языка посредством серии языковых игр, чтения вслух на разных диалектах армянского языка и т.д. Нельзя не отметить и программу «Послы сказки», в рамках которой сказки детям читают аккредитованные в РА послы разных стран, представители посольства, (каждый на своем родном языке).

1 3 - + 1. 2. 3.

Цель этой программы — создание межкультурных связей, знакомство участников с литературой, писателями и бытом других стран, развитие и совершенствование языковых навыков посредством встреч и бесед с носителями языка.