Французский депутат Энн-Лоуренс Петель коснулась осуществленной Азербайджаном в Арцахе диверсии, в результате которой трое сотрудников полиции Арцаха были убиты, еще один был ранен.

«Я осуждаю недопустимую засаду, унесшую жизни 3 сотрудников полиции в Нагорном Карабахе. Азербайджан должен уважать решение Международного суда и обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору. На место должна быть направлена ​​международная следственная группа», — как сообщает Арменпресс, отметила Петель.

5 марта диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана в Арцахе открыла огонь по выезжающей на дежурство полицейской машине, в результате чего трое арцахских полицейских были убиты, еще один ранен.